Jumlah Penumpang Kereta Cetak Rekor Tertinggi di Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Jumlah penumpang kereta api di Korea Selatan mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2025.Kementerian Transportasi dan Pertanahan pada Rabu (14/01) menyatakan bahwa jumlah penumpang kereta api, baik kereta cepat maupun kereta reguler tahun lalu mencetak rekor tertinggi, mencapai 172,22 juta orang atau meningkat 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya.Dari jumlah itu, penumpang kereta cepat, KTX dan SRT mencapai 118,70 juta orang, meningkat 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga merupakan rekor tertinggi.Penumpang KTX tercatat sebanyak 93 juta orang, sementara SRT sebanyak 26 juta orangSebaliknya, jumlah penumpang kereta regular turun 3,6% menjadi 53 juta orang. Kereta Saemaeul digunakan oleh 20 juta penumpang, sementara kereta Mugunghwa digunakan oleh 33 juta penumpang.Kementerian menjelaskan bahwa tren peralihan permintaan transportasi kereta dari kereta konvensional ke kereta cepat terus berlanjut.Berdasarkan jalur, jalur Gyeongbu mencatat jumlah penumpang terbanyak dengan 83,6 juta orang, sementara stasiun yang paling banyak digunakan adalah Stasiun Seoul dengan 43,9 juta penumpang.Menanggapi peningkatan permintaan kereta cepat, kementerian berencana untuk menambah armada KTX-Eum tahun ini dan menyesuaikan rencana operasional kereta seiring dengan pembukaan rute baru, seperti KTX yang berangkat dari Suwon.