Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Jumlah Penumpang Kereta Cetak Rekor Tertinggi di Tahun 2025

Write: 2026-01-15 13:59:03Update: 2026-01-15 14:05:52

Jumlah Penumpang Kereta Cetak Rekor Tertinggi di Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Jumlah penumpang kereta api di Korea Selatan mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2025. 

Kementerian Transportasi dan Pertanahan pada Rabu (14/01) menyatakan bahwa jumlah penumpang kereta api, baik kereta cepat maupun kereta reguler tahun lalu mencetak rekor tertinggi, mencapai 172,22 juta orang atau meningkat 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, penumpang kereta cepat, KTX dan SRT mencapai 118,70 juta orang, meningkat 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga merupakan rekor tertinggi. 

Penumpang KTX tercatat sebanyak 93 juta orang, sementara SRT sebanyak 26 juta orang

Sebaliknya, jumlah penumpang kereta regular turun 3,6% menjadi 53 juta orang. Kereta Saemaeul digunakan oleh 20 juta penumpang, sementara kereta Mugunghwa digunakan oleh 33 juta penumpang.

Kementerian menjelaskan bahwa tren peralihan permintaan transportasi kereta dari kereta konvensional ke kereta cepat terus berlanjut.

Berdasarkan jalur, jalur Gyeongbu mencatat jumlah penumpang terbanyak dengan 83,6 juta orang, sementara stasiun yang paling banyak digunakan adalah Stasiun Seoul dengan 43,9 juta penumpang.

Menanggapi peningkatan permintaan kereta cepat, kementerian berencana untuk menambah armada KTX-Eum tahun ini dan menyesuaikan rencana operasional kereta seiring dengan pembukaan rute baru, seperti KTX yang berangkat dari Suwon.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >