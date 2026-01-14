Korsel dan UEA Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menemui Kepala Otoritas Administrasi Abu Dhabi, Khaldoon Khalifa Al Mubarak yang tengah berkunjung ke Korea Selatan.Khaldoon Al Mubarak adalah utusan khusus yang bertanggung jawab atas hubungan kerja sama Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA).Dalam pertemuan yang berlangsung di Cheongwadae pada Kamis (15/01), Presiden Lee mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat membangun kemitraan untuk seratus tahun ke depan sehingga perlu mewujudkan hasil nyata dalam waktu cepat melalui peninjauan praktis.Ia juga mengusulkan agar Presiden Mohamed bin Zayed melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dalam waktu dekat.Khaldoon Al Mubarak menyampaikan salam dari Presiden Mohamed dan mengatakan bahwa pihak UEA mengenang kunjungan Presiden Lee ke UEA sebagai saudara dan sahabat.Ia menambahkan bahwa dirinya akan berkoordinasi erat dengan Kepala Staf Kepresidenan Kang Hoon-sik untuk menghasilkan kerja sama konkret secepat mungkin, sejalan dengan pesan dari Presiden Mohamed.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas tindak lanjut kerja sama pertahanan, termasuk pengembangan dan produksi bersama sistem persenjataan yang sebelumnya telah didiskusikan saat kunjungan kenegaraan Presiden Lee ke UEA.