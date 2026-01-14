Mendag Perpanjang Kunjungan di AS untuk Bahas Tarif Trump soal Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Yeo Han-koo, akan memperpanjang waktu kunjungannya di Amerika Serikat, untuk menyelidiki dampak potensial bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan akibat proklamasi Presiden AS Donald Trump pada Rabu (14/01) mengenai industri semikonduktor.Yeo, yang semula dijadwalkan kembali ke Korea Selatan pada Rabu, mengatakan kepada media Korea Selatan bahwa ia akan tinggal satu hari lagi untuk memahami lebih baik deklarasi tersebut, yang memberlakukan tarif 25 persen pada chip kecerdasan buatan (AI) yang diimpor ke AS dan kemudian diekspor kembali ke negara lain.Kini, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya telah mulai menganalisis dampaknya bekerja sama dengan industri terkait, sehingga terlalu dini untuk memberikan komentar.Dalam lembar fakta, Gedung Putih mengatakan Trump mungkin akan memberlakukan tarif “lebih luas” atas impor semikonduktor dan produk turunannya sebagai upaya untuk mendorong manufaktur di AS.Dalam lembar fakta bersama dengan Seoul tahun lalu, Washington setuju untuk menawarkan tarif semikonduktor yang tidak merugikan dibandingkan penawaran kepada negara-negara lain yang volume perdagangan semikonduktornya mirip dengan Korea Selatan.