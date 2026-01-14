Photo : YONHAP News

Secara global, lagu “Golden”, original sound track animasi KPop Demon Hunters dari Netflix, menempati peringkat kedua sebagai lagu yang paling banyak diputar tahun 2025. Sementara itu, “APT.” milik Rosé berada di posisi keempat.Menurut laporan akhir tahun musik 2025 yang dirilis Kamis (14/01) oleh perusahaan analisis industri musik dan hiburan AS, Luminate, lagu “Golden” mencatat total 2,43 miliar streaming global. Angka tersebut menempatkan “Golden” sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak kedua di dunia, dalam periode 3 Januari 2025 hingga 1 Januari 2026.Lagu duet Rosé dan Bruno Mars berjudul “APT.” menempati peringkat keempat dengan total 2,32 miliar pemutaran streaming.Sementara itu, posisi teratas diraih oleh “Die With A Smile”, kolaborasi Lady Gaga dan Bruno Mars, dengan jumlah pemutaran secara keseluruhan mencapai 2,85 miliar kali.Dalam periode yang sama, pada peringkat global penayangan video musik, “APT.” berada di posisi kedua dengan 1,4 miliar penayangan, sementara “Golden” menempati peringkat keempat. “Baby Shark” yang dirilis pada 2016 oleh Pinkfong juga masuk peringkat kesembilan, menunjukkan popularitasnya yang masih bertahan.Di pasar Amerika Serikat, penjualan CD juga didominasi album K-pop, dengan tujuh album berhasil menembus jajaran 10 besar.Album “KARMA” dan “DO IT” milik Stray Kids masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga, dengan penjualan 524 ribu dan 456 ribu kopi. Album lainnya mereka, “HOP”, menyusul di posisi keenam dengan 223 ribu kopi terjual.ENHYPEN lewat album “DESIRE : UNLEASH” berada di peringkat keempat dengan penjualan 261 ribu kopi, disusul ATEEZ dengan “GOLDEN HOUR : PART 3” di posisi kelima, mencatat penjualan 223 ribu kopi.Dalam peringkat penjualan gabungan album fisik dan digital di Amerika Serikat, Stray Kids juga berhasil menempatkan dua albumnya ke dalam jajaran 10 besar. Album “KARMA” menempati peringkat kedua dengan penjualan 585 ribu kopi, sementara “DO IT” berada di posisi keempat dengan 460 ribu kopi.