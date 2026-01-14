Tiga Perusahaan Lolos Tahap Pertama Seleksi AI Unggulan Korsel

Photo : YONHAP News

Pada Kamis (15/01), tiga perusahaan Korea Selatan, yakni Upstage, SK Telecom, dan LG AI Research lolos tahap pertama untuk memilih AI unggulan yang mampu bersaing dengan model global seperti ChatGPT.Pemerintah awalnya ingin memilih empat perusahaan dalam evaluasi tahap pertama. Namun, Naver Cloud dan NC AI ditetapkan sebagai tim yang gugur.NC dinilai rendah dari sisi kinerja dan pemanfaatan AI, sementara Naver Cloud lolos uji kemampuan teknis, tetapi terkendala kontroversi terkait tingkat “kemandirian” teknologinya.Sebaliknya, tiga peserta dengan nilai tertinggi, yaitu LG AI Research, SK Telecom, dan Upstage mendapat pengakuan merata atas kapabilitas teknologi serta kemandirian pengembangannya.Pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi ini memiliki arti penting dalam mendorong daya saing AI Korea Selatan ke tingkat global.Pemerintah menawarkan perusahaan yang gugur untuk kembali ikut bersaing. Namun, Naver Cloud menegaskan tidak akan mempertimbangkan upaya tersebut, sementara NC AI pun menyatakan tidak akan ikut serta dalam babak repechage.Pemerintah berencana melakukan evaluasi tambahan setiap enam bulan, sebelum akhirnya memilih dua tim terbaik pada akhir tahun ini yang akan menggunakan nama “K-AI”.