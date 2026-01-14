Korsel Siapkan Skenario Evakuasi Warga dari Iran

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi unjuk rasa anti-pemerintah dan kerusuhan di Iran yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Pemerintah juga terus mencermati situasi yang berpotensi memperburuk stabilitas di kawasan.Dalam pernyataan juru bicara pada Kamis (15/01), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan bahwa pemerintah menentang segala bentuk penggunaan kekerasan terhadap aksi unjuk rasa, serta berharap situasi dapat diselesaikan secara damai.Pemerintah Seoul juga menambahkan bahwa pihaknya terus memantau keselamatan warga negaranya yang berada di Iran, serta bersiaga penuh dengan langkah-langkah perlindungan warga di luar negeri guna mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi setempat.Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa sejak Selasa (13/01), pemerintah telah menyusun berbagai skenario, termasuk kemungkinan evakuasi dan penarikan warga negara Korea.Di Iran, aksi unjuk rasa yang dipicu krisis politik dan ekonomi terus berlanjut. Berdasarkan berbagai laporan, jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai ribuan orang, meskipun angka pastinya masih sulit dipastikan akibat pembatasan informasi.