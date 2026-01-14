Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

BTS Siap Rilis Album Baru “Arirang” pada 20 Maret

Write: 2026-01-16 13:53:39Update: 2026-01-16 14:00:50

BTS Siap Rilis Album Baru “Arirang” pada 20 Maret

Photo : YONHAP News

Grup BTS akan merilis album baru berjudul “Arirang”, yang diambil dari judul lagu rakyat tradisional Korea.

Menurut agensi BigHit Music pada Jumat (16/01), BTS mengumumkan judul album  kelima mereka melalui platform penggemar Weverse pada pukul 00.00. Album tersebut dijadwalkan rilis pada 20 Maret mendatang.

Album kelima ini menjadi rilisan terbaru BTS setelah sekitar tiga tahun sembilan bulan sejak album antologi “Proof” yang dirilis pada Juni 2022. Album ini akan berisi total 14 lagu.

Melalui album ini, BTS menuangkan identitas mereka sebagai grup yang berakar dari Korea, serta kerinduan dan cinta mendalam yang tersimpan di hati.

Bersamaan dengan perilisan album, BTS akan memulai tur dunia baru pada 9 April, dengan konser pembuka di Stadion Goyang, Provinsi Gyeonggi. Tur ini akan digelar di 34 kota dengan total 79 pertunjukan, terbanyak dalam sejarah K-pop.
