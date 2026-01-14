Patung Gadis Perdamaian di Berlin Kembali Dipasang di Lokasi Baru

Photo : YONHAP News

Patung Gadis Perdamaian yang dibongkar tiga bulan lalu secara paksa oleh otoritas administrasi Berlin, Jerman, akan dipasang kembali di lokasi lain.Asosiasi Korea di Jerman menyatakan Kamis (15/01) bahwa patung tersebut telah dikembalikan oleh kantor distrik Berlin-Mitte yang selama ini menyimpannya. Patung itu akan dipasang sementara selama satu tahun di Pusat Seni dan Studi Perkotaan ZK/U mulai Jumat (16/01).Pihak terkait menjelaskan bahwa, berbeda dari lokasi sebelumnya, patung Gadis Perdamaian tidak akan berfungsi sebagai ruang peringatan permanen atau monumen tetap, melainkan sebagai ruang untuk pertemuan, mendengarkan, dan diskusi.Selama berada di pusat itu, patung tersebut juga akan menjadi bagian dari program residensi internasional.Patung Gadis Perdamaian di Berlin pertama kali didirikan pada September 2020.Namun, kantor distrik Berlin-Mitte sejak 2024 menuntut pembongkaran dengan alasan masa izin pemasangan karya seni sementara berdasarkan undang-undang jalan telah berakhir.Pada 17 Oktober tahun lalu, kantor distrik tersebut akhirnya membongkar patung itu secara paksa dengan mengerahkan aparat kepolisian.