KOSPI Menembus Level 4.800 untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada hari Jumat (16/01) ditutup di kisaran 4.800 untuk pertama kalinya dalam sejarah.Pada perdagangan Jumat, KOSPI ditutup menguat 43,19 poin atau 0,90% dibandingkan hari sebelumnya, menjadi 4.840,74.Indeks dibuka naik 23,11 poin atau 0,48% ke level 4.820,66 dan sempat melonjak hingga 4.855,61, sehingga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa baik secara intraday maupun pada penutupan.Sejak awal tahun ini, KOSPI terus menguat selama 11 hari perdagangan berturut-turut sejak tanggal 2 Januari.Seiring reli rekor tertinggi yang berlanjut, kapitalisasi pasar KOSPI pada perdagangan intraday tanggal 16 Januari untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus 4.000 triliun won.Menurut Korea Exchange, ini merupakan pertama kalinya kapitalisasi pasar KOSPI melampaui 4.000 triliun won secara intraday. Pencapaian ini terjadi sekitar tiga bulan setelah kapitalisasi pasar KOSPI menembus 3.000 triliun won yaitu pada penutupan 15 Oktober tahun lalu.Sementara itu, indeks KOSDAQ ditutup naik 3,43 poin atau 0,36% ke level 954,59.