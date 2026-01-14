Timnas Korsel Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 AFC setelah Kalahkan Australia

Photo : YONHAP News

Tim U-23 Korea Selatan, yang dilatih oleh Lee Min-sung, lolos ke semifinal Piala Asia U-23 AFC setelah mengalahkan Australia.Tim tersebut meraih kemenangan 2-1 di babak perempat final pada Minggu (18/01) di Stadion King Abdullah Sports City Hall di Jeddah, Arab Saudi.Baek Ga-on membuka skor pada menit ke-21 dan Shin Min-ha mencetak gol penentu pada menit ke-89.Tim nasional, yang sempat mendapat kritikan setelah penampilan yang kurang meyakinkan di fase grup, berhasil mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam enam tahun sejak memenangkan Piala Asia U-23 2020.Korea Selatan akan menghadapi rival abadinya, Jepang, dalam pertandingan semifinal yang dijadwalkan pada pukul 20.30 WIB pada Selasa (20/01).Vietnam, yang dilatih oleh pelatih kepala Korea Selatan Kim Sang-sik, akan bertemu China dalam semifinal lainnya pada pukul 00.30 WIB pada Rabu (21/01).