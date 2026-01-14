Presiden Lee Akan Gelar KTT dengan PM Italia pada Senin Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni yang tengah berkunjung ke Seoul pada Senin (19/01).Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pemimpin tersebut akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari perdagangan, investasi, kecerdasan buatan (AI), luar angkasa, pertahanan, hingga sektor semikonduktor. Selain itu, topik mengenai pendidikan, budaya, dan pertukaran antarmasyarakat juga masuk dalam agenda pembahasan.Dalam pertemuan ini, Presiden Lee secara khusus direncanakan akan meminta perhatian dari pihak Italia bagi para atlet Korea Selatan yang akan berlaga di Olimpiade Musim Dingin 2026, yang dijadwalkan mulai berlangsung bulan depan di Italia.Kedua pemimpin tersebut akan mengumumkan hasil pertemuan puncak mereka secara bersama-sama kepada pers setelah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU). Pengumuman bersama ini nantinya akan disiarkan secara langsung.Pertemuan pada hari Senin ini menandai pertemuan puncak kedua antara Presiden Lee dan PM Meloni setelah pertemuan pertama mereka di New York, Amerika Serikat pada September tahun lalu di sela-sela Sidang Umum PBB. PM Meloni tercatat sebagai pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Korea Selatan sejak pemerintahan saat ini menjabat.