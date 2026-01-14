Pasangan Petenis Meja Putra Andalan Korsel Juara di WTT

Photo : YONHAP News

Pasangan petenis meja putra andalan Korea Selatan, Jang Woo-jin dan Cho Dae-seong, sukses menyabet gelar juara ganda putra dalam ajang World Table Tennis (WTT) Star Contender Doha.Dalam laga final yang berlangsung di Lusail Sports Arena, Qatar pada Minggu (18/01) waktu Korea, duet ini berhasil menumbangkan pasangan Huang Youzheng dan Wen Ruibo dari China dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini sekaligus menandai raihan gelar juara pertama Korea Selatan di ajang WTT Series pada tahun 2026.Capaian ini sangat dinantikan mengingat terakhir kali Korea Selatan menjuarai kompetisi WTT adalah pada Juni 2022 di ajang WTT Contender Zagreb. Kemenangan duet Jang-Cho dinilai sangat signifikan karena dalam perjalanannya mereka sempat menyingkirkan raksasa China, yakni peringkat dua dunia Lin Shidong yang berpasangan dengan Liang Jingkun, dengan skor 3-2 di babak 16 besar.Sementara itu, di nomor ganda campuran, pasangan Korea Selatan lainnya, Park Gang-hyeon dan Kim Na-yeong harus puas sebagai runner-up setelah menelan kekalahan di babak final dari pasangan Wong Chun Ting dan Doo Hoi Kem asal Hong Kong.