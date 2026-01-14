Suhu Capai -20 Derajat Celcius, Gelombang Dingin Terjadi Satu Pekan di Seoul

Photo : YONHAP News

Suhu hari Senin (19/01) diprediksi akan turun drastis meski langit cerah di seluruh wilayah Korea Selatan.Menurut Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu terendah pada hari Selasa (20/01) pagi diprediksi berkisar antara minus 17 hingga minus 2 derajat Celcius, turun 13 derajat dari suhu hari Senin.Suhu tertinggi siang hari Selasa diperkirakan minus empat dan enam derajat Celcius, tiga hingga empat derajat lebih rendah dari Senin.Indeks suhu dingin di Seoul diperkirakan akan turun di bawah minus 20 derajat pada Rabu (21/01), seiring dengan berlanjutnya gelombang dingin hingga Minggu (25/01).Salju lebat diperkirakan akan turun di wilayah Jeolla barat daya dan Pulau Jeju paling selatan pada Rabu.