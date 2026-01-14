Kepolisian Korsel Periksa Dua Laki-Laki yang Klaim Kirim Drone ke Korut

Photo : YONHAP News

Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan menyatakan perlu menyelidiki kasus infiltrasi drone Korea Selatan ke Korea Utara secara menyeluruh.Pada jumpa pers Senin (19/01), Ketua Badan Penyelidik Kepolisian Nasional Park Seong-ju, mengatakan seorang laki-laki bermarga Oh telah mengklaim menerbangkan drone ke arah Korea Utara, namun klaim tersebut belum bisa dipercaya.Klaim tersebut disampaikan Oh saat diwawancarai media. Ia menyatakan menerbangkan drone ke arah Korea Utara sebanyak tiga kali, yaitu pada September, November, dan Januari 2026.Menurut Oh, dia ingin mengukur tingkat polusi logam berat dan radiasi dari pabrik produksi uranium yang terletak di bagian atas Sungai Ryesong Korea Utara.Penyidik sudah memanggil Oh dan seorang laki-laki lain yang mendirikan perusahaan pengembangan dan produksi drone bersama Oh pada 16 Januari lalu. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari tujuan dan alasan klaim tersebut.Keduanya, yang bersekolah di universitas yang berlokasi di Seoul, pernah mengikuti kelompok pemuda konservatif, serta pernah bekerja di kantor kepresidenan pemerintahan Yoon Suk Yeol.Penyidik satuan tugas menduga ada komplotan dalam kasus infiltrasi drone ke Korea Utara.