Presiden Lee dan PM Italia Sepakat Kerja Sama di Industri AI dan Pertahanan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan Perdana Menteri Italia, Giorgio Meloni di Seoul pada Senin (19/01).Presiden Lee menyatakan bahwa lebih dari 140 tahun Korea Selatan dan Italia menjalin hubungan diplomasi. Dua negara sepakat untuk mengembangkan hubungan dengan kerja sama strategis di masa depan.Lee menyatakan kerja sama akan dilakukan di bidang sains, mulai dari penelitian dasar hingga sektor canggih seperti kecerdasan buatan (AI), penerbangan, dan antariksa.Selain itu, ada beberapa kesepakatan lain yang terjadi saat pertemuan kedua pemimpin.Kerja sama di bidang perdagangan, termasuk pengembangan perusahaan kecil dan menengah akan ditingkatkan sesuai volume ekonomi, serta pengembangan persahabatan masyarakat melalui pertukaran budaya.Untuk agenda global, Korea Selatan dan Italia akan melanjutkan kerja sama perdamaian dunia, termasuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.Kesepakatan ini menegaskan kembali hubungan persahabatan Korea Selatan dan Italia, yang memiliki filsafat kepemimpinan yang sama yaitu mengutamakan kehidupan rakyat dan pertumbuhan.Lee menyampaikan rasa terima kasih kepada PM Meloni atas undangan balasan ke Italia. Pembahasan konstruktif akan terbangun yang menghasilkan kesepakatan yang praktis.Kesepakatan ini tertuang dalam tiga nota kesepahaman (MOU) yang melingkupi kerja sama di industri semikonduktor.