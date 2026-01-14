Pebulu Tangkis Korsel An Se-young Juara di India Open 2026

Photo : YONHAP News

Pebulu Tangkis Korea Selatan An Se-young kembali membuktikan pamornya sebagai pemain nomor satu di dunia.An Se-young menaklukkan atlet China Wang Zhi Yi dengan skor 2-1 dalam 43 menit di pertandingan final BWF World Tour Super 750 India Open 2026 yang digelar di New Delhi, India pada Minggu (18/01).Dengan kemenangan tersebut, An berhasil mengantongi medali emas berturut-turut setelah kemenangan di BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2026 tanggal 11 Januari lalu.An Se-young mencatat rekor terbaru di dalam sejarah bulu tangkis dunia dengan jumlah kemenangan tertinggi dalam satu musim kompetisi, yaitu total 11 kemenangan, dan akumulasi uang hadiah tertinggi, yaitu 1.003.175 dolar AS.