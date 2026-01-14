Mantan Ketua Fraksi DP Kim Byung-kee Lepas Keanggotaan Partai

Photo : YONHAP News

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat (DP) Kim Byung-kee resmi tidak lagi menjadi bagian dari Partai Demokrat.Kim menerima keputusan Komite Etik DP yang memutuskan untuk mencabut keanggotaannya dari partai pada tanggal 12 Januari lalu.Berdasarkan aturan DP, nama Kim dicabut dari daftar anggota partai dalam 2 hari setelah keputusan.Di sisi lain, Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan tengah menyelidiki 29 kasus yang melibatkan Kim, termasuk dugaan penerimaan dana sebagai imbalan pencalonan pemilu daerah.Ketua Badan Penyelidik Kepolisian Nasional Park Seong-ju menyatakan bahwa pihaknya menyelidiki 29 kasus dari 13 tuduhan terkait Kim dan telah menyelesaikan investigasi terhadap 34 orang yang tersangka.