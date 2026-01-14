IMF Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Korsel Tahun 2026 Sebesar 1,9%

Photo : YONHAP News

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi bahwa rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun ini mencapai 1,9%.Dalam laporan prediksi ekonomi dunia bulan Januari 2026, IMF memperkirakan bahwa ekonomi dunia tumbuh 3,3%, angka ini lebih tinggi 0,2% dari pada perkiraan bulan Oktober tahun lalu.Menurut IMF, rasio pertumbuhan ekonomi dari 41 negara yang dikategorikan sebagai negara maju, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya, tahun ini diperkirakan naik 0,2% menjadi 1,8%.Sementara, rasio pertumbuhan ekonomi Zona Euro naik 0,2% menjadi 1,3% dan Jepang naik 0,1% menjadi 0,7%.Rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 2025 dan 2026 diprediksi sebesar 1% dan 1,9%, masing-masing naik sebesar 0,1%.Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan memperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 2%.Bank Sentral Korea Selatan (BOK) dan Institut Pengembangan Nasional Korea (KDI) mengeluarkan prediksi senilai 1,8%. Sementara, Organisasi Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) memprediksi sebesar 2,1%.Menurut IMF, ekonomi dunia masih menghadapi krisis karena investasi berfokus pada perusahaan di bidang kecerdasan buatan atau teknologi canggih, serta ketidakpastian perdagangan atau ketegangan geopolitik masih tetap tinggi.IMF juga mengeluarkan peringatan bahwa krisis finansial bisa meningkat akibat pengaturan harga secara drastis apabila ekspektasi terhadap produktivitas atau profitabilitas terhadap AI melemah.