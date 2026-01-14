Suhu Dingin Ekstrem Selimuti Korsel Mulai Selasa Ini, Diperkirakan Bertahan Sepanjang Minggu Ini

Photo : YONHAP News

Gelombang dingin yang kuat mulai menerjang Korea Selatan pada Selasa (20/01), bertepatan dengan periode terdingin dalam kalender lunar. Suhu pagi hari di beberapa bagian wilayah tengah Korea Selatan dilaporkan anjlok hingga mencapai kisaran minus 20 derajat Celsius.Berdasarkan data Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu pada siang hari juga diprediksi akan tetap berada di bawah titik beku di sebagian besar wilayah tengah, termasuk minus 3 derajat di kota Seoul. Sementara itu, wilayah selatan diperkirakan akan mencapai suhu sekitar 2 derajat di kota Gwangju dan 4 derajat di kota Daegu.Peringatan gelombang dingin telah dikeluarkan untuk sebagian besar wilayah negara, termasuk kota Seoul, Provinsi Gyeonggi-do, dan kota Incheon. Selain itu, peringatan angin kencang juga berlaku di banyak wilayah nasional, termasuk Provinsi Chungcheong Selatan dan Jeolla Selatan, yang diprediksi akan memperparah rasa dingin yang dirasakan.Cuaca ekstrem ini diperkirakan akan bertahan sepanjang minggu ini. Selain suhu dingin, salju diprediksi akan turun di Provinsi Jeolla-do dan Pulau Jeju-do pada Rabu (21/01) esok hari.