Ekonomi

Harga Produsen Korsel Naik 4 Bulan Beruntun pada Desember 2025

Write: 2026-01-20 09:15:24Update: 2026-01-20 10:03:54

Harga Produsen Korsel Naik 4 Bulan Beruntun pada Desember 2025

Photo : KBS News

Harga produsen di Korea Selatan mencatatkan kenaikan selama empat bulan berturut-turut pada Desember tahun lalu. Tren kenaikan ini utamanya didorong oleh melambungnya harga produk pertanian serta sektor semikonduktor.

Berdasarkan data awal yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (20/01), indeks harga produsen yang merupakan indikator utama inflasi di masa depan, naik 0,4 persen ke level 121,76 pada Desember dibandingkan bulan sebelumnya. Pencapaian ini menandai penguatan bulanan keempat secara beruntun.

Sektor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan melonjak 3,4 persen pada Desember dari bulan sebelumnya, yang menjadi kontributor utama terhadap kenaikan indeks secara keseluruhan. Sementara itu, harga barang-barang industri naik 0,4 persen, dipimpin oleh kenaikan 2,1 persen pada produk komputer, elektronik, dan peralatan optik.

Di sektor jasa, harga terpantau naik 0,2 persen, yang dipicu oleh peningkatan sebesar 0,7 persen pada sektor layanan keuangan dan asuransi.
