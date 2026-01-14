Korsel dan AS Diskusikan Jadwal Negosiasi untuk Kerja Sama Nuklir

Photo : YONHAP News

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kerja Sama Nuklir Korea Selatan-Amerika Serikat (AS), Rim Kap-soo melakukan kunjungan resmi ke Washington pekan lalu untuk bertemu dengan jajaran pejabat tinggi AS.Sumber diplomatik pada Senin (19/01) menyebutkan bahwa Rim tiba di AS pada Kamis (15/01) pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia mengadakan pertemuan dengan Asisten Sekretaris Biro Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi Departemen Luar Negeri AS, Christopher Yeaw, serta sejumlah pejabat dari Departemen Energi AS.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana jadwal negosiasi di masa mendatang. Rim menyampaikan posisi Seoul bahwa pembicaraan harus segera dimulai. Pihak AS menyambut baik usulan tersebut dan sepakat bahwa semakin cepat negosiasi dimulai, maka akan semakin baik. Hingga saat ini, belum diputuskan siapa yang akan memimpin delegasi dari pihak AS.Satgas ini baru saja diluncurkan awal bulan ini dengan misi khusus mengoordinasikan pembicaraan kerja sama nuklir dengan AS. Fokus utama pembahasan mencakup hak Seoul terkait pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas.