Korsel dan AS Diskusikan Kerja Sama di Bidang Antariksa

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan di Seoul untuk membahas kerja sama strategis antara perusahaan antariksa kedua negara. Fokus utama pembahasan adalah penguatan rantai pasok dan ekspansi pasar global.Deputi Menteri Urusan Ekonomi Korea Selatan, Park Jong-han bertemu dengan Kepala Kantor Perdagangan Antariksa Departemen Perdagangan AS, Taylor Jordan pada Senin (19/01). Dalam pertemuan tersebut, Park menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua negara untuk membangun rantai pasok yang tangguh dan andal.Hal ini dianggap krusial mengingat ekonomi antariksa global tengah berekspansi pesat dengan sektor swasta sebagai pemeran utamanya. Kedua belah pihak juga menjajaki peluang untuk melakukan penetrasi pasar secara bersama-sama ke negara ketiga.Segera setelah pertemuan tersebut, Jordan menghadiri pertemuan dengan sejumlah perusahaan Korea Selatan yang difasilitasi oleh Biro Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Urusan Ilmiah kementerian terkait. Dalam sesi tersebut, ia memaparkan poin-poin kebijakan pemerintahan Trump mengenai perjalanan antariksa komersial.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa rangkaian pertemuan ini telah meningkatkan pemahaman sektor publik maupun swasta dalam negeri mengenai arah kebijakan antariksa komersial AS di masa depan.