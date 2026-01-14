Citra Global Korsel Catat Rekor Tertinggi pada Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa citra Korea Selatan di mata dunia semakin menguat, dengan lebih dari delapan dari sepuluh warga asing menyatakan memiliki pandangan yang positif terhadap Negeri Ginseng tersebut.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada Selasa (20/01) mengumumkan hasil survei citra nasional tahun 2025 yang melibatkan sekitar 13 ribu responden di 26 negara. Hasilnya, sebanyak 82,3 persen responden memiliki persepsi positif terhadap Korea Selatan. Angka ini naik 3,3 poin persentase dibandingkan tahun 2024 dan merupakan level tertinggi sejak survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 2018.Berdasarkan data wilayah, Uni Emirat Arab menjadi negara yang paling menyukai Korea Selatan dengan tingkat favorabilitas mencapai 94,8 persen, disusul oleh Mesir sebesar 94 persen, dan Filipina sebesar 91,4 persen. Peningkatan tajam juga terlihat di Thailand yang mencapai 76,8 persen serta Inggris yang menyentuh angka 87,4 persen.Konten budaya diidentifikasi sebagai faktor terbesar yang membentuk persepsi positif terhadap Korea Selatan, dengan kontribusi sebesar 45,2 persen dari total jawaban responden. Hal ini menegaskan dominasi Hallyu atau gelombang Korea dalam memperkuat diplomasi publik Korea Selatan.