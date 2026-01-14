Korsel Bawa Isu Investasi dan Perdagangan Global di Forum Ekonomi Dunia 2026

Photo : YONHAP News

Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 yang dijuluki sebagai Forum Davos dibuka di Davos, Swiss pada hari Senin (19/01).Mengusung tema "Semangat Dialog" (A Spirit of Dialogue), Forum Davos ke-56 berlangsung selama lima hari dengan menghadirkan 3.000 wakil dari 130 negara di dunia meliputi politikus, pengusaha, wakil dari lembaga internasional, dan lainnya.Amerika Serikat mengutus delegasi terbesar dalam sejarah termasuk menteri-menteri, pemimpin perusahaan teknologi informasi seperti Microsoft, NVIDIA, OPEN AI, dan lainnya.Rencana kehadiran Presiden Donald Trump juga menjadi sorotan utama. Trump dijadwalkan berpidato pada hari Rabu (21/01). Ia diperkirakan akan membahas tarif tambahan terhadap delapan negara Uni Eropa, penggabungan Greenland ke AS, hak kuasa AS dibidang energi dan AI, perang antara Rusia dan Ukraina, serangan militer AS ke Venezuela, dan lainnya.Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo berpartisipasi di Forum Davos sebagai wakil pemerintah Korea Selatan.Selain berpidato di sesi untuk perdagangan global dan investasi, Yeo akan bertemu dengan para pengusaha global termasuk Merck, AWS, MAERSK, dan lainnya untuk membahas langkah kerja sama dengan Korea Selatan.