Pertama Kali KOSPI Melemah di 2026, Ditutup di Level 4.880

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun untuk pertama kalinya dalam perdagangan tahun 2026. Pelemahan ini terjadi setelah 12 hari menguat berturut-turut.Indeks KOSPI mulai diperdagangkan di 4.900,28, turun 4,38 poin atau 0,09 persen, bahkan sempat tergeser ke level 4.820.Sementara angka perdagangan intraday mencetak rekor baru di level 4.935,48, namun akhirnya ditutup di level 4.885,75, turun 18,91 poin atau 0,39 persen.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi naik 8,01 poin atau 0,83 persen, ditutup di level 976,37.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang melemah 4,4 won terhadap dolar AS, dan menutup sesi perdagangan hari ini pada angka 1.478,1 won per dolar AS.