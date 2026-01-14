Gelombang Dingin di Korsel Capai Puncak Hari Ini, Suhu di Beberapa Daerah Mencapai -20 Derajat Celcius

Photo : YONHAP News

Wilayah barat Korea Selatan diperkirakan akan diselimuti awan mendung pada Rabu (21/01), sementara wilayah timur tetap cerah di tengah suhu yang membeku. Gelombang dingin yang terus berlanjut sejak semalam membuat suhu pagi ini merosot hingga minus 12 derajat Celsius di kota Seoul dan di bawah minus 20 derajat di Cheorwon, Provinsi Gangwon-do.Berdasarkan data Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu tertinggi pada siang hari juga akan tetap rendah, berkisar di angka minus 5 derajat di kota Seoul, minus 2 derajat di kota Jeonju, dan 0 derajat di kota Daegu.KMA memprakirakan cuaca ekstrem ini akan semakin intensif pada Kamis (22/01) besok, dengan suhu pagi di Seoul diperkirakan jatuh ke titik minus 14 derajat, yang menandai puncak dari gelombang dingin kali ini. Angin kencang yang menyertai suhu rendah membuat suhu yang dirasakan di wilayah tengah mencapai minus 20 derajat. Cuaca dingin yang parah ini diprediksi akan bertahan sepanjang minggu.Selain suhu ekstrem, hujan salju lebat juga diperkirakan akan turun hingga Kamis. Ketebalan salju diprediksi mencapai 30 sentimeter di Pulau Ulleung-do dan Dokdo, lebih dari 25 sentimeter di wilayah pegunungan Pulau Jeju-do, serta hingga 10 sentimeter di sepanjang pesisir barat Provinsi Jeolla-do.