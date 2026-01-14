Dugaan Mahar Politik, Mantan Anggota Parlemen Partai Demokrat Korea Diperiksa Polisi Selama 21 Jam

Photo : YONHAP News

Mantan Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Korea (DP), Kang Sun-woo akhirnya diperbolehkan pulang pada Rabu (21/01) pagi setelah menjalani pemeriksaan intensif selama hampir 21 jam di kantor polisi. Kang diperiksa atas dugaan penerimaan uang sebesar 100 juta won dari Anggota Dewan Kota Seoul, Kim Kyung, menjelang pemilu lokal tahun 2022.Kang terpantau meninggalkan unit investigasi korupsi publik di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul sekitar pukul 05.53 pagi waktu setempat. Kepada wartawan, ia menyatakan telah kooperatif sepenuhnya dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan jujur sesuai kemampuannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.Kang mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 09.00 pagi pada hari sebelumnya dan proses interogasi baru berakhir sekitar pukul 02.00 subuh hari ini. Ia kemudian menghabiskan waktu beberapa jam untuk meninjau kembali berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya.Penyidik dilaporkan mencecar Kang mengenai kebenaran penerimaan uang tersebut serta kehadirannya saat transaksi berlangsung. Namun, Kang bersikeras bahwa ia baru mengetahui masalah tersebut melalui laporan dari mantan asistennya yang berinisial Nam.Sebaliknya, Kim dilaporkan memberi kesaksian kepada penyidik bahwa ia bertemu Kang di sebuah hotel di kawasan Yongsan pada akhir 2021 untuk menyerahkan uang tersebut. Uang itu kemudian baru dikembalikan setelah pemilu lokal Juni 2022 usai. Selain itu, Nam juga dikabarkan memberikan pernyataan yang memberatkan dengan menyebut bahwa Kang menggunakan uang dari Kim tersebut untuk membayar deposit sewa rumah.