Jelang Comeback, BTS Siapkan Penampilan Khusus di Sekitar Daerah Gwanghwamun Seoul

Photo : YONHAP News

BTS dipastikan akan menandai kembalinya mereka ke industri musik dengan serangkaian acara spektakuler di kawasan Gwanghwamun, Seoul.Lembaga Warisan Korea pada Selasa (20/01) menyatakan bahwa komite warisan budaya mereka telah memberikan persetujuan bersyarat atas permintaan agensi BTS, HYBE, untuk izin penggunaan Istana Gyeongbokgung dan Sungnyemun sebagai lokasi syuting.Pihak lembaga tersebut akan membentuk subkomite khusus yang bertugas meninjau detail permintaan HYBE, terutama terkait potensi dampak kegiatan syuting terhadap situs-situs warisan budaya tersebut. Dengan izin ini, HYBE diperbolehkan merekam video penampilan pra-comeback di dalam istana kuno tersebut dan area Gwanghwamun.Selain syuting video, HYBE juga berencana mengadakan acara pemutaran media facade di sepanjang dinding gerbang Gwanghwamun dan Sungnyemun.BTS dijadwalkan merilis album kelima mereka yang bertajuk "Arirang" pada tanggal 20 Maret mendatang. Album ini menjadi karya pertama grup tersebut setelah penantian selama tiga tahun sembilan bulan, menyusul penyelesaian wajib militer para anggotanya.