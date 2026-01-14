Diduga Terbangkan Drone ke Korea Utara, Satgas Gabungan Geledah Rumah Eks Staf Kepresidenan

Photo : YONHAP News

Satuan tugas (satgas) gabungan militer dan kepolisian Korea Selatan melakukan penggerebekan terhadap rumah dan kantor tiga warga sipil yang dituduh menerbangkan pesawat tanpa awak (drone) ke wilayah Korea Utara.Satgas tersebut menyatakan pada Rabu (21/01) bahwa operasi penggeledahan dan penyitaan dimulai sekitar pukul 08.00 pagi waktu setempat. Target operasi mencakup kediaman dan kantor tiga individu, termasuk pria bermarga Oh dan Jang, yang diduga kuat telah melanggar Undang-Undang Keselamatan Penerbangan.Pihak berwenang berencana untuk menganalisis materi yang disita dan segera melakukan interogasi terhadap para tersangka. Penggerebekan ini dilakukan hanya selang lima hari setelah Oh mengklaim bertanggung jawab atas penerbangan drone tersebut dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Channel A.Oh mengaku bahwa dirinya meminta Jang untuk memproduksi drone tersebut. Berdasarkan laporan kantor berita Yonhap pada hari Rabu, keduanya diketahui pernah bekerja bersama sebagai karyawan kontrak di kantor kepresidenan distrik Yongsan, kota Seoul, di bawah pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.Sementara itu, media Newstapa melaporkan pada Senin (19/01) lalu bahwa Oh mengoperasikan dua media daring yang berfokus pada isu Korea Utara. Seorang pejabat dari Komando Intelijen Pertahanan Korea (KDIC) diduga menggunakan media tersebut sebagai perusahaan cangkang untuk operasi rahasia, dengan memberikan dana operasional sekitar sepuluh juta won.