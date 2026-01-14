Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Ekspor Korsel Dalam Periode 1-20 Januari Meningkat 14,9 Persen

Write: 2026-01-21 14:51:11Update: 2026-01-21 14:57:43

Ekspor Korsel Dalam Periode 1-20 Januari Meningkat 14,9 Persen

Photo : YONHAP News

Badan Bea dan Cukai Korea Selatan mengumumkan kondisi ekspor dan impor dalam periode 1-20 Januari 2026 pada hari Rabu (21/01).

Menurut laporan tersebut, nilai ekspor Korea Selatan dalam periode 1-20 Januari naik 14,9 persen menjadi 36,4 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Ekspor semikonduktor mencapai 10,7 miliar dolar AS, naik 70,2% dan porsi ekspor semikonduktor juga turut meningkat sebesar 9,6 persen menjadi 29,5 persen. 

Ekspor produk minyak bumi dan peralatan telekomunikasi nirkabel masing-masing meningkat sebesar 17,6 persen dan 47,6 persen. 

Namun, ekspor otomotif menurun 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Ekspor ke China paling besar dengan meningkat 30,2 persen yaitu 8,4 miliar dolar AS. 

Ekspor ke AS meningkat 19,3 persen, Vietnam meningkat 25,3 persen dan Taiwan meningkat 57,1 persen. Namun ekspor ke Uni Eropa dan Jepang masing-masing menurun sebesar 14,8 persen dan 13,3 persen. 

Sementara, impor dalam periode yang sama naik 4,2 persen menjadi  37 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Neraca perdagangan mengalami defisit senilai 600 juta dolar AS.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >