Lee Perkirakan Won Stabil di Kisaran 1.400 Per Dolar dalam Beberapa Bulan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung memperkirakan nilai tukar won akan mencapai sekitar 1.400 won per dolar AS dalam beberapa bulan ke depan.Saat konferensi pers tahun baru di Cheong Wa Dae Rabu (21/01), Lee mengatakan akan terus mengidentifikasi dan menerapkan semua langkah yang bisa menstabilkan nilai tukar.Beberapa pihak menilai bahwa nilai tukar tinggi sebagai 'angka normal baru', yang bisa diartikan bahwa hal ini sudah biasa bagi Korea Selatan dan tidak dapat dibalikkan dengan mudah melalui kebijakan domestik biasa.Lee menambahkan bahwa jika ada satu solusi yang pasti, solusi itu pasti sudah diterapkan dan pemerintah sedang menerapkan berbagai kebijakan yang efektif.Lee mengatakan won cenderung bergerak sejalan dengan yen tetapi mengalami depresiasi lebih kecil daripada mata uang Jepang.Ia menjelaskan bahwa jika won sepenuhnya menyamai depresiasi yen terhadap dolar, nilai tukar akan mendekati 1.600 dan mata uang Korea Selatan bertahan lebih relatif stabil.