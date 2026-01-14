Photo : YONHAP News

Novel dari penulis Korea Selatan Han Kang berjudul "We Do Not Part" terpilih sebagai calon peraih penghargaan yang bergensi di Amerika Serikat. Novel tersebut diterjemahkan oleh Lee Ye-won dan Paige Aniya Morris.National Book Critics Circle (NBCC) memilih lima karya termasuk karya terjemahan novel Han Kang "We Do Not Part" di dalam kategori fiksi untuk 2025 NBCC Awards. Hasil penghargaan diumumkan pada tanggal 26 Maret mendatang.NBCC merupakan badan non-komersial yang didirikan di New York, AS pada tahun 1974, oleh kritikus yang bekerja di industri media dan penerbitan AS.Sejak 1975, badan tersebut memberikan penghargaan dalam kategori puisi, fiksi, non-fiksi, biografi, dan lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat.Karya-karya pemenang penghargaan dihormati sebagai buku terbaik yang dipilih oleh kelompok kritikus AS.