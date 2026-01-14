Kota Gwangju Ditetapkan Sebagai Kota Pengoperasian Kendaraan Swakemudi

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan mengumumkan langkah lanjutan dari strategi pertumbuhan ekonomi pemerintah pada hari Rabu (21/01).Untuk pengembangan dan komersialisasi kendaraan swakemudi, seluruh daerah di kota Gwangju ditetapkan sebagai wilayah pengoperasian kendaraan swakemudi.Pemerintah berencana akan mengembangkan teknologi AI dan jasa terkait.Pemerintah menetapkan badan penelitian keselamatan otomotif di bawah Otoritas Keselamatan Transportasi Korea sebagai lembaga yang memilih perusahaan swakemudi melalui evaluasi teknologi, kemampuan pemeriksaan jasa swakemudi, dan lainnya.Pengumpulan perusahaan swakemudi berlangsung selama satu bulan mulai awal bulan Februari, dan mengumumkan daftar perusahaan yang dipilih pada bulan April mendatang.200 unit swakemudi didistribusikan kepada perusahaan swakemudi yang dipilih agar langsung mengendarai mobil swakemudi di jalanan baik di jalan yang biasa, kompleks perumahan, maupun pada malam hari.Hasil pemeriksaan tersebut akan diterapkan pada pemeriksaan komersialisasi jasa swakemudi.Korea Selatan menyediakan standar keselamatan, yaitu teknologi swakemudi level 3 untuk pertama kali di dunia, namun teknologi pengendara mobil swakemudi berbasis AI yang mempelajari big data masih dikalahkan oleh China.