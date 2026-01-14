Konferensi Pers Tahun Baru Berlangsung Hampir 3 Jam

Photo : YONHAP News

Konferensi pers tahun baru yang disampaikan oleh Presiden Lee Jae Myung pada hari Rabu (21/01) berlangsung selama 2 jam 53 menit.Sekretaris Senior untuk Hubungan Masyarakat dan Komunikasi, Lee Kyu-youn menjelaskan bahwa konferensi pers dilaksanakan dalam waktu yang paling panjang dan ada 25 pertanyaan.Sebelumnya, Cheong Wa Dae menyatakan bahwa konferensi pers dilaksanakan selama 90 menit, dan akan menerima tanya jawab secukupnya.Sekretaris Senior Lee menambahkan penjelasan mengenai langkah dukungan terhadap stasiun penyiaran regional.Menurut Lee, anggaran untuk stasiun penyiaran regional pada tahun ini bertambah 12,2 miliar won dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 20,2 miliar won sesuai instruksi presiden.