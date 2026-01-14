Angkatan Udara AS Black Eagles Singgah di Jepang sebelum ke Pameran Pertahanan Dunia di Riyadh

Photo : YONHAP News

Tim pertunjukan Angkatan Udara, Black Eagles, akan singgah di Jepang dalam perjalanan ke Pameran Pertahanan Dunia 2026, yang akan dimulai bulan depan di Riyadh, Arab Saudi.Angkatan Udara pada Rabu (21/01) mengumumkan bahwa Black Eagles akan berangkat dari pangkalan di Wonju, Provinsi Gangwon, pada 28 Januari dan singgah di Pangkalan Udara Naha di Okinawa.Di sana, tim akan mengisi bahan bakar dan mengadakan acara pertukaran dengan Blue Impulse, tim demonstrasi aerobatik Angkatan Udara Self-Defense Force Jepang.Ini akan menjadi kali pertama Black Eagles singgah dan mengisi bahan bakar di Jepang.Mengingat Korea Selatan dan Jepang tidak memiliki Perjanjian Akuisisi dan Layanan Bersama, militer Korea Selatan secara prinsip tidak dapat mendapatkan bantuan pasokan militer dari Jepang.Namun, Jepang dilaporkan telah setuju untuk menyediakan bahan bakar kepada Black Eagles berdasarkan peraturan Pasukan Pertahanan Diri Jepang mengenai peminjaman pasokan.