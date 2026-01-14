Pertumbuhan Ekonomi Korsel Tercatat 1,0% pada Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Perekonomian Korea pada kuartal keempat tahun lalu mencatat pertumbuhan negatif dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahunan hanya mencapai 1,0%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 2%.Menurut data "Produk Domestik Bruto (PDB) Riil Kuartal IV 2025 dan Tahunan (Data Sementara)" yang dirilis Bank Sentral Korea pada tanggal 22 Januari, PDB rill kuartal keempat tahun lalu turun 0,3% dibandingkan kuartal sebelumnya, namun meningkat 1,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Data yang dirilis merupakan data sementara karena data bulan terakhir di kuartal IV belum sepenuhnya tercermin, sehingga data terbaru akan diumumkan di waktu berikutnya.Dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi swasta dan pemerintah masing-masing meningkat 0,3% dan 0,6% dibanding kuartal sebelumnya.Sebaliknya, investasi dan sektor eksternal menunjukkan tren pelemahan.Kontribusi pertumbuhan dari ekspor bersih yang sebelumnya menopang perekonomian, pada kuartal IV turun 0,2% sehingga menjadi faktor penekan PDB secara keseluruhan.Ekspor berbalik turun sebesar 2,1% akibat penurunan pada sektor otomotif serta mesin dan peralatan, sementara impor juga menurun 1,7% karena berkurangnya impor gas alam dan kendaraan bermotor.Sementara itu, PDB riil tahunan tahun 2025 tercatat tumbuh 1,0% dibandingkan tahun sebelumnya.Berdasarkan indikator tahunan, konsumsi swasta meningkat 1,3%, konsumsi pemerintah naik 2,8%, dan ekspor juga bertambah 4,1%.Namun, investasi konstruksi turun 9,9% secara tahunan, mencatat penurunan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir sejak 2020.Pendapatan Domestik Bruto Riil (GDI) yang mencerminkan daya beli riil masyarakat meningkat 1,7% secara tahunan, melampaui tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 1,0%.