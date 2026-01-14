CSIS: Kerja Sama Korsel-AS-Jepang Hadapi Tekanan China soal Kapal Selam Nuklir

Photo : YONHAP News

Victor Cha, Ketua Kajian Korea di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Amerika Serikat melalui majalah Foreign Affairs mengatakan bahwa kesepakatan antara Korea Selatan dan AS mengenai rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir diperkirakan akan memicu peningkatan tekanan ekonomi dan diplomatik dari China.Ia memprediksi China akan melakukan tindakan balas dendam yang agresif, seperti penargetan perusahaan Korea Selatan, pengendalian ekspor mineral tanah jarang, atau penghentian wisata kelompok ke Korea Selatan, sebagaimana terjadi pada kasus THAAD di masa lalu.Cha menekankan bahwa Korea Selatan harus meninggalkan strategi lama yang mengutamakan hubungan dengan China demi ekonomi dan stabilitas Semenanjung Korea karena China kini terbukti sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan.Ia berargumen bahwa meskipun negara-negara di kawasan Asia-Pasifik tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi China secara individual, kerja sama kolektif dapat memberikan pengaruh yang signifikan.Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan "perjanjian penangkalan ekonomi kolektif" bersama AS, Jepang, Australia, dan negara-negara G7. Perjanjian ini terinspirasi dari Pasal 5 NATO dimana tekanan terhadap satu negara dianggap sebagai tekanan terhadap semua pihak.Ia menyarankan agar pemerintahan Trump memimpin pembentukan perjanjian ini sebagai ketua G7 tahun 2027 daripada mengenakan tarif pada sekutu.Cha juga menekankan pentingnya kerja sama trilateral Korea Selatan-AS-Jepang dalam mengidentifikasi ketergantungan perdagangan pada China supaya membangun pertahanan kolektif yang efektif melawan tekanan ekonomi Beijing.