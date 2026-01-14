Arus Perpindahan Penduduk ke Seoul Terus Meningkat

Photo : YONHAP News

Jumlah penduduk yang meninggalkan Seoul terus menurun, sementara yang datang terus mengalami peningkatan.Menurut hasil "Analisis Perpindahan Penduduk Kota Seoul (2001-2024)" yang diumumkan pemerintah kota Seoul Kamis (22/01), warga yang keluar Seoul lebih sedikit dibandingkan warga yang masuk.Pada tahun 2024, jumlah "migrasi bersih" kini lebih tinggi dibandingkan tahun 2001. Migrasi bersih dihitung dengan mengurangi orang yang pindah ke Seoul dengan orang yang keluar. Jumlah penduduk migrasi bersih tercatat sekitar 44 ribu orang, turun jauh dibandingkan tahun 2001 sebanyak 113 ribu orang.Kelompok usia 20-30an masuk ke Seoul sejak tahun 2019. Sejak saat itu, angka tersebut konsisten mencatat arus masuk lebih banyak, kecuali tahun 2021.Pada tahun 2024, penduduk yang pindah ke Seoul terbanyak datang dari Provinsi Gyeonggi, dengan proporsi mencapai 53 persen. Pekerjaan jadi alasan tertinggi, pada tahun 2013, alasan pekerjaan berada di angka 24,2 persen, sementara di 2024 meningkat menjadi 30,6 persen.Sebaliknya, perpindahan dengan alasan perumahan menurun dari 32,5 persen menjadi 20,5 persen pada periode yang sama.Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data mikro statistik perpindahan domestik dari Badan Statistik Korea, yang mencakup perpindahan tempat tinggal lintas batas administratif tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.