Korsel Donasikan 500 Ribu Dolar AS untuk Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan senilai 500 ribu dolar AS melalui UNICEF terkait krisis kemanusiaan yang timbul akibat konflik perbatasan Kamboja dan Thailand.Kementerian Luar Negeri pada Rabu (21/01) menjelaskan bahwa pemerintah berharap bantuan itu dapat meringankan kesulitan warga di daerah tersebut dan membantu memulihkan kehidupan warga.Akibat bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand dan Kamboja, lebih dari 500 ribu pengungsi telah muncul.Sejak gencatan senjata bulan lalu, dukungan internasional terus dilakukan untuk stabilisasi perbatasan, pembersihan ranjau darat, serta pencegahan penipuan dan penyelundupan.