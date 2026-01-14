Rencana Koalisi Partai Demokrat dan Partai Inovasi Korea untuk Pilkada

Photo : YONHAP News

Partai Demokrat (DP) dan Partai Inovasi Korea telah memulai diskusi resmi untuk berkoalisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar 3 Juni mendatang.Ketua Umum DP, Jung Chung-rae mengusulkan koalisi partai dalam konferensi pers di Majelis Nasional pada Kamis (22/01). Ia menegaskan kedua partai harus bergerak sebagai satu tim, demi semangat dan keberhasilan pemerintahan Lee Jae Myung.Juru Bicara Utama DP, Park Soo-hyun menjelaskan kepada wartawan bahwa Ketua Dp dan Ketua Partai Inovasi Korea telah beberapa kali berkomunikasi mengenai koalisi partai dan akhirnya mencapai kesepakatan pada Rabu (21/01).Menanggapi usulan tersebut, Ketua Partai Inovasi Korea, Cho Kuk langsung mengadakan rapat umum anggota parlemen dan komite urusan partai berselang 40 menit setelah konferensi pers Jung berakhir.Cho menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan tujuan kesuksesan pemerintahan Lee Jae Myung dan upaya mempertahankan kekuasaan sehingga akan berdiskusi dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat dan anggota partai.Meskipun kedua pemimpin partai telah membuka jalan untuk penggabungan partai, pembahasan internal di masing-masing partai dinilai belum sepenuhnya matang.Oleh karena itu, diperkirakan akan muncul perdebatan sengit di antara para anggota partai sebelum keputusan resmi diambil.