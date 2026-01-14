Penyitaan Narkotika di Wilayah Perbatasan Korsel Tahun 2025 Pecahkan Rekor Tertinggi

Photo : YONHAP News

Jumlah narkotika yang terdeteksi pada tahap pemeriksaan perbatasan negara tahun lalu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.Badan Bea dan Cukai Korea pada Rabu (21/01) menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak 3.318 kilogram narkoba dalam 1.256 kasus sepanjang tahun 2025.Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kasus meningkat 46% dan jumlah berat narkotika meningkat 321%.Saluran penyelundupan terbesar adalah pelancong yang mencapai 50 persen, diikuti oleh kargo ekspres sebesar 24 persen dan pos internasional sebesar 25 persen.Kasus melalui penumpang udara mencapai 624, meningkat 215 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan berat yang juga naik dua kali lipat. Cara ini menjadi yang paling banyak dilakukan tahun 2025.Upaya penyelundupan melalui jalur memutar menggunakan bandara daerah juga meningkat. Di bandara selain Bandara Internasional Incheon, tercatat 36 kasus dengan berat 87 kilogram narkotika.Jenis narkotika yang paling banyak adalah kokain, sebanyak 2.602 kg sementara metamfetamin menurun karena berkurangnya “yaba” dari Thailand.Sebaliknya, narkotika klub seperti ketamin dan LSD meningkat lebih dari dua kali lipat. Asal terbanyak berasal dari Amerika Latin, Asia, dan Amerika Utara.Badan Bea dan Cukai Korea tahun ini meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Narkotika yang dipimpin langsung oleh kepala bea cukai untuk memblokir penyelundupan narkotika ilegal di tahap perbatasan.Satuan tugas itu akan berfungsi sebagai pusat kendali untuk memantau tren penyitaan setiap minggu dan meninjau efektivitas langkah-langkah komprehensif.