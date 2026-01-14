Konsumsi Beras per Kapita di Korsel Tahun 2025 Terendah Dalam Sejarah

Photo : YONHAP News

Konsumsi beras tahunan per kapita di Korea Selatan pada tahun lalu hanya mencapai setengah dari tingkat 30 tahun yang lalu dan kembali mencatatkan angka terendah dalam sejarah.Berdasarkan hasil "Survei Konsumsi Biji-bijian Tahun 2025" yang dirilis oleh Badan Data Nasional pada tanggal 22 Januari, konsumsi beras per kapita tahun lalu rata-rata 53,9 kg, turun 3,4 persen atau 1,9 kg dibanding setahun lalu.Angka itu hanya sekitar setengah dari konsumsi beras per kapita pada tahun 1995 yang mencapai 106,5 kilogram.Sejak statistik terkait mulai dicatat pada tahun 1962, rekor terendah terus diperbarui selama lebih dari 30 tahun.Rata-rata konsumsi beras harian per kapita tahun lalu tercatat 147,7 gram. Dengan asumsi satu porsi nasi sekitar 100 gram, hal ini berarti masyarakat rata-rata hanya mengonsumsi sekitar satu setengah porsi nasi per hari.Laju penurunannya juga semakin besar, mencatat penurunan terbesar dalam satu dekade sejak tahun 2015 yang tercatat minus 3,4%.Sementara itu, konsumsi tahunan biji-bijian termasuk beras ​juga terendah dalam sejarah statistik, 62,5 kg, turun 3% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun demikian, jumlah beras yang digunakan oleh perusahaan makanan dan minuman sebagai bahan baku mencapai 932.102 ton, meningkat 6,7% dibanding tahun sebelumnya.Badan Data Nasional menjelaskan bahwa tren "K-Food" meningkatkan permintaan untuk produk olahan berbasis beras.