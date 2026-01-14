Partai Politik Adakan Sidang Pengukuhan Calon Menteri Anggaran pada Hari Jumat

Photo : YONHAP News

Partai-partai politik rival telah sepakat untuk menggelar sidang pengukuhan untuk calon Menteri Perencanaan dan Anggaran, Lee Hye-hoon, pada hari Jumat (23/01), setelah kebuntuan antar partai mencegah sidang tersebut berlangsung sesuai jadwal pada hari Senin (19/01).Wakil ketua dari partai berkuasa dan oposisi di Komite Keuangan, Ekonomi, Perencanaan, dan Anggaran Majelis Nasional mencapai kesepakatan pada Kamis (22/01) dengan syarat calon tersebut menyerahkan semua dokumen yang diminta.Wakil Ketua Komite Park Soo-young dari Partai Kekuatan Rakyat, partai oposisi utama, mengatakan Lee awalnya hanya menyerahkan 15 persen dari dokumen yang diminta dan telah menyerahkan tambahan 60 persen, tetapi belum menanggapi tuduhan tentang transaksi properti keluarganya.Di media sosial, Park mengatakan tuduhan tentang perundungan staf dan akuisisi properti membuatnya tidak layak untuk jabatan tersebut. Park menambahkan bahwa oposisi akan menginterogasi Lee selama sidang untuk membuat publik sadar bahwa ia tidak bermoral dan proses seleksi yang dinilai tidak memadai.Selama konferensi pers Tahun Baru pada Rabu (21/01), Presiden Lee Jae Myung mengungkapkan kekecewaannya karena sidang belum digelar, mengatakan ia ingin mengambil keputusan tentang penunjukan setelah mempertimbangkan tanggapan publik.