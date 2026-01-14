Puncak Gelombang Dingin Ekstrem, Hujan Salju Lebat Turun di Jeolla dan Jeju

Photo : YONHAP News

Gelombang dingin ekstrem mencapai puncaknya pada Kamis (22/01), dengan hujan salju lebat di sepanjang pantai barat provinsi Jeolla dan di Jeju.Menurut Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu pagi di wilayah tengah turun hingga sekitar minus 15 derajat Celsius, dan suhu tertinggi siang hari akan berkisar antara minus delapan hingga tiga derajat di seluruh negeri. Di Seoul, suhu minus lima derajat.Salju akan terus turun sepanjang hari di provinsi Jeolla dan Jeju. Sementara di provinsi Chungcheong Selatan akan turun pada malam hari.Salju dengan ketebalan 5 hingga 20 sentimeter akan turun di Pulau Ulleung, Dokdo, dan daerah pegunungan Jeju; lebih dari 10 sentimeter di pantai barat provinsi Jeolla; dan 2 hingga 7 sentimeter di daerah pesisir Jeju.Daerah pedalaman provinsi Jeolla, Kota Sejong, dan daerah pedalaman provinsi Chungcheong Selatan diperkirakan akan menerima salju setebal satu hingga lima sentimeter, sedangkan daerah tengah dan selatan provinsi Chungcheong Utara diperkirakan akan menerima salju setebal satu hingga tiga sentimeter.Badan Meteorologi Korea menyatakan bahwa hujan salju di Jeju dan daerah pesisir barat akan terus berlangsung hingga pagi hari Sabtu, dan gelombang dingin akan bertahan sepanjang minggu.