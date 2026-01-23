Lee Menolak Perpanjangan Insentif Pajak bagi Pemilik Banyak Rumah

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung tidak mempertimbangkan untuk memperpanjang pembebasan sementara pajak keuntungan modal yang lebih tinggi bagi pemilik rumah lebih dari satu, yang akan berakhir bulan Mei.Pada hari Jumat (23/01) di media sosial, Lee mengatakan kebijakan tersebut diperkenalkan secara sementara oleh pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan transaksi properti, sehingga sekarang tidak diperpanjang.Kebijakan ini membebaskan pajak keuntungan modal tambahan yang biasanya dikenakan pada orang yang memiliki beberapa rumah saat mereka menjual properti.Mengenai pembebasan pajak bagi pemilik rumah yang telah memiliki properti selama lebih dari tiga tahun, pemberian insentif pajak hanya berdasarkan kepemilikan jangka panjang tampaknya tidak tepat jika properti tersebut dimiliki untuk tujuan investasi atau spekulasi.Ia menambahkan bahwa sistem semacam itu dapat menghambat penjualan properti dan justru mendorong spekulasi.Presiden mengatakan dia tidak memiliki rencana segera untuk mengubah sistem pajak, tetapi masalah ini layak untuk dibahas.