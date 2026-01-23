Photo : KBS News

Sentimen konsumen membaik pada Januari setelah pemerintah mengumumkan arah kebijakan ekonomi 2026 dan kenaikan berkelanjutan di pasar saham.Menurut Survei Kecenderungan Konsumen Bank Sentral Korea yang dirilis pada Jumat (23/01), indeks sentimen konsumen komposit naik satu poin dari Desember menjadi 110,8 pada Januari.Indikator di atas 100 menunjukkan bahwa optimis lebih banyak daripada pesimis.Pemulihan ini terjadi setelah penurunan tajam sebesar dua setengah poin pada Desember.Seorang pejabat BOK mengaitkan peningkatan ini dengan kebijakan ekonomi dan ekspor yang kuat.Indeks yang mengukur prospek ekonomi konsumen untuk enam bulan ke depan naik dua poin menjadi 98, dan indeks yang menilai kondisi ekonomi saat ini meningkat satu poin dari bulan sebelumnya menjadi 90.