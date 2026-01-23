Investor Coupang Sampaikan Niat Arbitrase ke Pemerintah Korsel

Photo : YONHAP News

Investor utama asal Amerika Serikat yang menanamkan modal di Coupang telah mengajukan pemberitahuan niat untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) terhadap pemerintah Korea Selatan.Kementerian Kehakiman Korea Selatan pada Kamis (22/01) menyatakan bahwa Greenoaks dan Altimeter telah mengajukan pemberitahuan tersebut kepada Seoul berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan-Amerika Serikat.Dalam pemberitahuan niat arbitrase, kedua perusahaan itu mengklaim mengalami kerugian akibat penyelidikan pemerintah Korea Selatan terkait kasus kebocoran data pribadi di perusahaan e-commerce tersebut, yang terjadi pada 1 Desember tahun lalu.Para investor berpendapat Majelis Nasional Korea Selatan dan lembaga eksekutif melakukan penyelidikan menyeluruh serta tindakan administratif yang menargetkan Coupang setelah kasus kebocoran data.Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah kewajiban dalam perjanjian, termasuk prinsip perlakuan yang adil, serta menyebabkan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.Pemberitahuan ini menyampaikan keinginan penggugat untuk menempuh arbitrase yang dimulai 90 hari setelah pemberitahuan disampaikan.Membalas hal ini, kementerian akan membentuk sistem respons terpadu yang berpusat pada satuan tugas sengketa investasi internasional guna menelaah secara cermat isu hukum terkait pemberitahuan niat arbitrase dan membuka informasi yang relevan kepada publik secara transparan.Reuters melaporkan bahwa para investor Amerika Serikat tersebut juga meminta kepada Perwakilan Perdagangan AS untuk menyelidiki langkah pemerintah Seoul terkait Coupang serta mengambil langkah-langkah pemulihan perdagangan, termasuk pengenaan tarif dan sanksi.