Maskapai Perketat Aturan, Penggunaan Power Bank Dilarang di Pesawat

Photo : YONHAP News

Penggunaan power bank atau baterai cadangan tidak lagi diperbolehkan di dalam kabin pesawat pada lima maskapai yang berada di bawah naungan Grup Hanjin, termasuk Korean Air dan Asiana Airlines.Aturan ini diterapkan menyusul terjadinya insiden kebakaran di dalam pesawat belakangan ini akibat baterai lithium-ion yang tertanam dalam power bank, industri penerbangan memperketat aturan pembawaan power bank ke dalam pesawat demi keselamatan.Korean Air mengumumkan bahwa mulai Senin mendatang (26/01), penggunaan power bank di dalam pesawat akan dilarang pada seluruh penerbangan domestik dan internasional yang dioperasikan oleh Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan, dan Air Seoul.Seiring dengan kebijakan tersebut, penumpang tidak dapat mengisi daya ponsel, tablet, laptop, kamera, maupun perangkat elektronik lainnya menggunakan power bank di dalam pesawat.Penumpang tetap diperbolehkan membawa power bank ke dalam kabin pesawat, dengan ketentuan kapasitas maksimal 100Wh dan jumlah hingga lima unit per penumpang.Sebelumnya, Eastar Jet telah melarang penggunaan power bank di dalam pesawat sejak 1 Januari tahun ini, sementara Jeju Air memberlakukan larangan serupa mulai Kamis (22/01).