73 Pelaku Penipuan di Kamboja Tiba di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Lebih dari 70 warga Korea Selatan yang dituduh membantu penipuan diekstradisi dari Kamboja pada Jumat (23/01) pagi dengan menggunakan penerbangan carter.Penerbangan Korean Air dari Phnom Penh, yang membawa 73 tersangka, mendarat di Bandara Internasional Incheon pada pukul 09.41 pagi.Ini merupakan kasus keempat di mana sekelompok kriminal Korea Selatan diekstradisi menggunakan pesawat carter, dan operasi terbesar yang pernah dilakukan melibatkan satu negara.Semua tersangka langsung ditahan oleh polisi setelah naik pesawat, karena surat perintah penangkapan telah diterbitkan.Setelah tiba, para tersangka langsung dibawa ke fasilitas polisi di seluruh negeri untuk diinterogasi.Polisi menduga para individu tersebut menipu 869 warga Korea Selatan sebesar sekitar 48,6 miliar won, atau sekitar 33 juta dolar AS.