Nilai Transaksi Valas Korsel Tahun 2025 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Photo : YONHAP News

Nilai transaksi valuta asing Korea Selatan tahun lalu melonjak 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandai level tertinggi sejak revisi sistem statistik pada 2008.Menurut laporan “Tren Transaksi Valuta Asing Bank Devisa pada 2025” yang dirilis oleh Bank Sentral Korea pada Jumat (23/01), nilai rata-rata transaksi valas harian bank devisa tahun lalu tercatat sebesar 80,71 miliar dolar AS.Angka tersebut meningkat 11,74 miliar dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 68,96 miliar dolar AS, dan menjadi level tertinggi secara tahunan sejak revisi sistem statistik pada 2008.Dari sisi mata uang, tidak hanya transaksi won-dolar AS, tetapi juga pergerakan transaksi yen Jepang dan yuan China menunjukkan pola yang menonjol.Transaksi won-dolar AS tercatat rata-rata 24,52 miliar dolar AS per hari, meningkat 26,0 persen dan menyumbang porsi besar dalam perdagangan valas spot.Sementara itu, transaksi yen Jepang (JPY/USD) mencapai rata-rata 1,11 miliar dolar AS per hari, melonjak tajam 49,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi tingkat pertumbuhan tertinggi di antara mata uang utama.Untuk yuan China, transaksi won-yuan di pasar spot tercatat sebesar 3,11 miliar dolar AS, naik 29,6 persen.BOK menganalisis bahwa di tengah berlanjutnya dampak perpanjangan jam perdagangan pasar valuta asing, lonjakan transaksi terkait investasi surat berharga luar negeri oleh penduduk serta investasi surat berharga domestik oleh investor asing menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan volume transaksi.